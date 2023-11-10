قمة الجولة.. موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ترتيب ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في سلم ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة، خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، أما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس، ستجدها على شاشتها.