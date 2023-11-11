بمشاركة 57 دولة.. أحمد موسى: دمج القمتين العربية والإسلامية لتعقد ظهر السبت بشأن غزة

كشف الإعلامي أحمد موسي من خلال مصادر دبلوماسية عربية مطلعة تشارك في القمة العربية التى ستعقد في العاصمة السعودية الرياض عن تفاصيل جديدة بشأن القمتين العربية الطارئة والإسلامية حيث كانت ستعقد القمة العربية السبت والإسلامية الأحد وجرى دمجهما لتعقدا في قمة واحدة.

حيث نشر الإعلامي أحمد موسي تغريدة علي موقع اكس كشف فيها أن مصادر دبلوماسية عربية هنا في الرياض كشفت له أنه تم دمج القمة العربية الطارئة مع القمة الإسلامية لتعقد قمة عربية-إسلامية واحدة لبحث العدوان على غزة بدلا من قمة عربية كان محددا لها السبت وقمة إسلامية كان موعدها الاحد وستعقد ظهر السبت القمة المشتركة بمشاركة ٥٧ دولة.