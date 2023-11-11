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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: مؤتمر صحفي الاثنين لإعلان موقف مدرب الزمالك الجديد

شوبير
شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق على  تصريحات المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن استياء مجلس الإدارة من ترشيحات المدرب الجديد.


 

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"ملعب أون تايم | المتحدث الرسمي لنادي الزمالك : مجلس الإدارة مستاء من ترشيحات المدرب الجديد ولا نعلم من ردد إسم أيمن الرمادي أو شوقي غريب أو موسيماني وغيرهم، كل الدعم لمعتمد جمال الآن وهناك مؤتمر صحفي الإثنين المقبل لإعلان خارطة طريق الفريق"


 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


 

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.

أبو سليم الليبي الأثنين المقبل الجولة الأولى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكونفدرالية الإفريقية شوقي غريب مدرب الزمالك الجديد معتمد جمال موسيمانى

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