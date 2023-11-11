سي إن إن: مفاوضون يناقشون اتفاق وقف القتال في غزة لعدة أيام

كشفت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية أن مفاوضين يعملون على التوصل لاتفاق لوقف القتال في قطاع غزة لعدة أيام، مشيرةً إلى أن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن ستستغرق أياما قبل التوصل لأي اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي للشبكة إن لاتفاق المحتمل سيكون مقابل الإفراج عن دفعة كبيرة من الرهائن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، إن على إسرائيل أن "تتوقف عن قتل الأطفال والنساء" في غزة.

وأضاف ماكرون أنه "لا يوجد مبرر" لقصف المدنيين، معتبراً أن وقف إطلاق النار في غزة "سيفيد إسرائيل".

وبينما اعتبر الرئيس الفرنسي أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، إلا أنه حضها على وقف هذا القصف، وعبر عن أمله في أن ينضم إليه زعماء غربيون آخرون في الدعوة إلى وقف النار.