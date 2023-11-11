قصف إسرائيلي مدفعي مكثف شرق بيت لاهيا وبيت حانون شمال غزة

أفاد التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل له منذ قليل، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية عنيفة استهدفت شرق بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة.

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الشفاء، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الغارات الإسرائيلية يتخللها "إطلاق قنابل فسفورية". كما أشار التلفزيون الفلسطيني إلى غارات إسرائيلية وقصف مدفعي قرب مستشفى النصر والعيون، بمدينة غزة.

من جانبه، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن "النظام الصحي في قطاع غزة ينهار، والمطلوب توفير الإمدادات الطبية والوقود".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، خلال كلمة أمام مجلس الأمن: "نعبر عن عميق قلقنا حيال صحة المدنيين في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الوضع في غزة لا يمكن وصفه، و1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا مشردين".

وأكد أنه تم التحقق من "250 اعتداء على مرافق صحية في غزة"، وأن "هناك تقارير الآن عن قصف مستشفى الشفاء ومستشفى آخر".

وحذر مدير المنظمة من أن النظام الصحي في قطاع غزة ينهار، مشدداً على أن المطلوب هو توفير الإمدادات الطبية والوقود. وتابع قائلاً: "المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي، ونواصل الدعوة إلى إيصال المساعدات دون قيود".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على أن هذه الأزمة في قطاع غزة "تؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن".