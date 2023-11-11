حماس: لا تبادل للأسرى بدون هدنة أو وقف إطلاق النار في غزة

أكد طاهر النونو ، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أنه لن يتم تبادل الأسرى فى ظل إطلاق النار والموضوع يتطلب هدنة أو وقف إطلاق النار لإجراء عملية التبادل.

وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، انه لا اطلاق سراح للاسرى بدون هدنة او وقف اطلاق نار، متابعا أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل شيء في قطاع غزة.

وتابع طاهر النونو ، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن إسرائيل قصفت كل المدارس والمستشفيات في غزة اليوم، متابعا أن العدوان الإسرائيلي لا يترك اي شيء.