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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صحافة قبل الميديا .. عصام كاريكا يستعيد ذكريات بدايته الفنية

عصام كاريكا
عصام كاريكا

نشر الفنان عصام كاريكا مجموعة من الصور يستعيد فيها بدايته الفنية وهو بصحبة أبرز النجوم  التى شاركهم فى أعماله الفنية المميزة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

وعلق عصام كاريكا ، قائلاً: صحافة زمان قبل الميديا .. منة شلبي ومحمد هنيدي وشيرين وهند صبري وهاني رمزي.

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وقد أعرب مؤخرًا المطرب والملحن عصام كاريكا ، عن سعادته بكونه صانعا لنجوم الوسط الفني، وذلك بعدما قدم أكثر من 100 ممثل بثوب غنائي وشارك في نجاحهم، أبرزهم الفنان محمد هنيدي والفنان محمد سعد.

وقال عصام كاريكا في تصريحات تيفزيونية:" إنه شارك في صناعة العديد من النجوم، فضلًا عن إنشائه العديد من الأغاني لـ ما يقترب من 100 ممثل، و100 مطرب.

 

وأضاف عصام كاريكا، أنه استطاع تدريب العديد من نجوم الوسط الفني على الغناء، حتى أصبحوا قادرين على تقديم أغاني استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة عالية منذ طرحها حتى وقتنا هذا، متابعًا: فنانين كتير زي حمادة هلال و محمد محيي و أحمد سعد  و حكيم بداياتهم كانت معايا و الأغاني بتاعتي كانت بتساعد في نجاح الفنان أو الممثل وكمان ساهمت في نجاح كبير لـ أفلام زي اللمبي ويانا يا خالتي.

كما تحدث عصام كاريكا عن أغنية وحياة أميرة، والتي غناها الفنان محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، موضحًا، أن الأخير طلب غناء هذه الأغنية ووضعها في فيلمه، ولفت إلى أنه سجل الأغنية بالفعل لنفسه ولكنه تنازل عنها من أجل محمد هنيدي.

قائلًا: في فنانين كتير خدوا مني أغاني كنت هغنيها، زي أغنية وحياة أميرة اللي غناها  محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي، جالي وقالي الأغنية دي عاجبناني أوي وأنا هخدها في الفيلم الجديد، قولتله خلاص أنا هنزلها قالي أنا عايزها، فتنازلتله عنها بكل حب.

واستكمل حديثه قائلًا: وكان فيه أغنية كمان اللي غناها محمد سعد في فيلم بوحة "أغنية أول ما عرفت أنك عايزني"، الأغنية دي محمد سعد قالي أنا هاخدها وحققت نجاح كبير أوي، وكورال روح الشرق أعاد إحياء الأغنية مرة تانية.

الفنان عصام كاريكا هند صبري منة شلبي محمد هنيدي اعمال هاني رمزي أعمال عصام كاريكا

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