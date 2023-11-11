الأمم المتحدة: عدد النازحين من شمال غزة للجنوب يصل إلى 30 ألف شخص

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم السبت أن عدد الفلسطينيين الفارين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه أمس الجمعة يقدر بحوالي 30 ألف شخص.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الجمعة، أن عدد النازحين في غزة يقترب من 1.6 مليون شخص، يعيش حوالي 748,000 منهم في 151 منشأة تابعة لها في أنحاء القطاع، بما في ذلك 588,000 في ملاجئ الوكالة في جنوب غزة.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 66 نازحًا قتلوا وأصيب 558 في ملاجئ الأونروا منذ 7 أكتوبر، وكان ما لا يقل عن 20 من الذين فقدوا حياتهم و400 من المصابين في جنوب غزة وفقًا للمكتب.

وفر النازحون سيرا على الأقدام أو استخدموا عربات تجرها الحمير عبر الممر الذي أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على طول طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، الجمعة.