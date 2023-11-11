خبير اقتصادي: خسائر المجتمع الفلسطيني لا تقل عن 400 مليار دولار

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن ما تتعرض له غزة بصفة عامة هو من أسوأ أنواع الاحتلال في العالم، موضحًا أن ما تقوم به إسرائيل هو فرض للنفوذ بدعم غربي.



وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الاقتصاد الفلسطيني هش يقوم في الأساس على الإعانات الدولية، متابعًا أنه تم تدمير بنية تحتية تتكلف حوالي 3 مليار دولار والمباني التي تم تدميرها تتجاور الـ 2 مليار جنيه.





وتابع الخبير الاقتصادي أن البورصة كانت متعسرة ولكنها الآن توقفت توقف كامل، وترتب عليها توقف كل الآلات الاقتصادية، معقبًا: “مجتمع فلسطين اليوم عاد لما قبل 300 سنة وإجمالي الخسائر التي يتحملها المجتمع الفلسطيني لا تقل عن 400 مليار دولار”.