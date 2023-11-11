غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي بعمق 40 كيلومترًا داخل لبنان

أغارت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهداف لحزب الله بعمق 40 كيلومتراً داخل لبنان بحسب ما ذكرت قوات الاحتلال.

كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أنه «تم تسجيل قصف معاد من موقع العدو الإسرائيلي في بركة ريشا، في اتجاه الأراضي اللبنانية المتاخمة للموقع في القطاع الغربي».

فيما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة راميا في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني".



وقصفت طائرات الاحتلال سيارة في منطقة البراك في الزهراني جنوبي لبنان.

وكان حزب الله نعي في وقت سابق ، سبعة من عناصره قُتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان مقتلهم أو تاريخه، ليرتفع بذلك إلى 68 مقاتلا عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وأوردت حركة حزب الله في بيان أسماء سبعة من مقاتليها قالت إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهي عبارة تعتمدها الجماعة لنعي عناصرا الذين يُقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان. وهذه أول مرة ينعى حزب الله دفعة من مقاتليه في بيان واحد.



جاء النعي على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب لبنان بشكل يومي بين حزب الله وإسرائيل منذ 8 أكتوبر.

وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلا إنه نفذ هجومًا بثلاث مُسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية.