التجربة الثانية.. جونى ديب يعلن انتهاء تصوير فيلم modi

كشف موقع مجلة “بيبول” عن انتهاء النجم العالمى جونى ديب من تصوير أحدث أفلامه “modi”، والذى يعد التجربة الإخراجية الثانية له بعد فيلم “The Brave” عام 1997.

ونشر جونى ديب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، صورا من كواليس الفيلم، معلنا انتهاء التصوير، ووجه الشكر إلى فريق عمل الفيلم قائلا: “إلى عائلة فيلم (Modi) العزيزة، شكرا على كل جهودكم الاستثنائية التي بدونها لم يكن من الممكن إنتاج هذا الفيلم.. أرجو أن تتقبلوا إعجابي وتقديري واحترامي ومحبتي الأبدية”.

ويرصد فيلم Modi حياة الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني على مدار 48 ساعة خلال فترة وجوده في باريس عام 1916.

وأوضح جوني ديب، في بيان صحفي: “ملحمة حياة السيد موديلياني هي تلك التي يشرفني بشكل لا يصدق وبتواضع، أن أعرضها على الشاشة، لقد كانت حياة مليئة بالمصاعب، ولكن انتصارًا نهائيًا، قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التعايش معها”.

جونى ديب

وقد عرضت منصة نتفليكس فيلما وثائقيا عن قضية جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة باسم Depp v Heard، بعد مرور أكثر من عام على المحاكمة الشهيرة.

تمكنت نتفليكس من الحصول على حقوق إنتاج ونشر وثائقي من ثلاثة أجزاء عن محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد الشهيرة، التي كشفت الكثير من التفاصيل حول حياتهما الشخصية وعلاقتهما الزوجية، وحقيقة ضرب نجم هوليوود لزوجته الممثلة السابقة.

يسلط وثائقي Depp v Heard الضوء على لحظات مليئة بالزخم والتفاصيل في محاكمة التشهير، ومقارنة بين الشهادتين، والسيرك الإعلامي الذي صاحب الحدث، بعدما طلب جوني ديب أن تكون المحاكمة متلفزة.

ركز الوثائقي أيضا على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام في التأثير على أحكام قضايا الرأي العام في أمريكا، حتى أعلن الحكم يوم 1 يونيو 2022، وكان لصالح جوني ديب بشكل كبير، ونال 10 ملايين دولار كتعويض عن الأضرار التي ألمت به بعدما وصف بأنه “ضارب زوجته”.

بثت المحاكمة على مدار 200 ساعة على الهواء مباشرة، ويعرض وثائقي Depp v Heard، مقاطع من شهادات ممثلين صعدوا على المنصة للإدلاء بشهادتهم، بالإضافة إلى مرافعة المحامين في المحكمة، ولقطات من خارج القاعة.

وظهر من الفيديو الدعائي للوثائقي، أن جوني ديب وآمبر هيرد لم يشاركا في وثائقي نتفليكس بلقاءات جديدة وحصرية، خاصة أنهما يقضيان وقتهما منذ انتهاء المحاكمة في أوروبا، ويبتعدان عن الأنظار، خاصة بطلة أكوا مان التي انتقلت إلى إسبانيا، وغيرت اسمها مؤقتا.