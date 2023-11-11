عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. قصف القاعدة العسكرية للقوات الأميركية في بلدة الرميلان

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين أنه تم استهداف القوات الأميركية في بلدة الرميلان في العمق السوري بعد سماع انفجارات داخل القاعدة العسكرية الأميركية إثر تعرضها للقصف

وكانت المقاومة الإسلامية" في العراق اعلنت في وقت سابق  استهداف مجاهدي "المقاومة الإسلامية" في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "التنف" في سوريا ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في  "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر.‏  ‏

وتعرضت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق لقصف جديد للمرة الثالثة خلال ساعة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية للمرة الثانية اليوم القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بمسيرة انتحارية.

وكانت قناة الميادين ذكرت أن ضربة صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ ، مرتين خلال الأمس .

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق بحسب بيان صادر عنها انه تمت إصابة القاعدة بشكل مباشر.

وتعرضت القوات الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة السورية في وقت سابق من اليوم لقصف صاروخي بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.


وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الأمريكي أسقط الأحد، طائرة مسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

سلسلة انفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية في ريف دير الزور بـ سوريا

العراق.. قصف قـاعـدة عسكرية أمريكية بطائرتين مسيرتين

ترشيحاتنا

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

توقف عمل العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين فى مجمع الشفاء بـ غزة

موعد مباراة الأهلي مع الجونة والتشكيل المتوقع بعد غياب 9 لاعبين

إنجاز تاريخي.. الأهلي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بتصنيف الأندية

وزيرة الصحة الفلسطينية: انقذوا جرحى غزة واسمحوا لهم بالعلاج في الخارج

اشتعال النيران بجوار قسم الكلى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

مفاجأة صادمة.. ظهور طارق حامد في الزمالك.. هل سيعود؟

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

فيديو

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ