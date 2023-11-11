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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  ️فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة  2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) إعتباراً من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.


وفي هذا الاطار أرسلت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، من خلال لجنة الإدارة المركزية للامتحانات المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة 2024 بوزارة التربية والتعليم ، أعلنت خلاله حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للسادة المرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة السادة المرشحين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها للمديريات التعليمية :  وافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على اتاحة الموقع الالكتروني الخاص ببيانات  المرشحين للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023  بالأعمال (رئيس لجنة سير - مراقب أول) ، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۲ وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نحيطكم علما أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق مديري مديريات التربية  والتعليم - أسوة بالعام الماضي -من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة 

واشارت وزارة التربية. التعليم والتعليم الفني الى انه يتم متابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم على ضرورة وحث حث كل من تنطبق علية شروط الترشح ل اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 على تحديث وتسجيل بياناتهم

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التسجيل للترشح في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024  لا يقتصر فقط على  العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط ، وذلك أسوة بالعام الماضي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نرجو  التنبيه على انه سيتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح لاعمال امتحانات الثانوية العامة 2024  وتقديمها في الموعد المحدد .

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

  • للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

 

  • للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة :  210 جنيهات رسوم +  200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 
 

ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .
 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك في بيان رسمي أصدرته اليوم. 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم  السبت 15 يونيو 2024 

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