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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 362  منشأة تبين أن 63  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 

وتمكنت الحملات من تحرير 179 محضرا وسحب 84 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و  131 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ضرورة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المعامل المركزية حملات تفتيشية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة مراقبة الأغذية

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