مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 362 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 362 منشأة تبين أن 63 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وتمكنت الحملات من تحرير 179 محضرا وسحب 84 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1276 كيلو من أغذية متنوعة و 131 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ضرورة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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