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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: توجيهات من الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية واليدوية بالمحافظات

صدى البلد

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومُرافقوه، بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ، أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات، نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

 وفي السياق ذاته، نوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،  إلى توجيه وزارة التنمية المحلية وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر"، وكذا تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة خاصةً للشباب والمرأة.

 وأوضح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أنه بناءً على توجيهات وزارة التنمية المحلية، تم إنشاء منصة "أيادى مصر"، بالتعاون مع شركة eAsswaaq misr؛ وذلك بهدف التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية والتراثية، من أجل دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية. وأكد المحافظ وجود ٢٤ عارضًا سجلوا على منصة "أيادى مصر"، وتم رفع الصور الخاصة بمنتجاتهم على المنصة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري ، إلى تنوع منتجات المعرض، حيث تشمل المشغولات اليدوية التي تتضمن السجاد اليدوي، وكذا المنحوتات الخشبية، ومنتجات الخزف، التي تشتهر بها قرية "تونس" والتي تضم نحو ٤٠ ورشة لتصنيع الخزف، فضلًا عن الفخار بأنواعه المختلفة، ومنتجات الجلود، وأعمال الخوص والجريد، وأعمال الكوروشيه والتطريز والتريكو، وأعمال الخرز والقماش المطرز، وغيرها.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن "أيادي مصر الفيوم" يشترك في المعارض التي تُقام بالجامعات الأجنبية والخاصة، والنوادي الكبرى، وكذا العديد من المعارض في محافظات أخرى مثل أسوان والوادي الجديد.

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