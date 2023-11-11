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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة يستقبل مبعوث قمة الإستثمار «البريطانية- الأفريقية» بالعاصمة الإدارية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أليستر ماكفيل مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الإستثمار «البريطانية- الأفريقية» والتى تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 لـ 24 إبريل 2024 ويشارك بها عدد كبير من الدول الأفريقية و كبار رجال الأعمال البريطانيين والأفارقة وتستهدف تعزيز الشراكات بين المملكة المتحدة وقارة أفريقيا لتعزيز  آفاق النمو الاقتصادي، ودعم التعاون المشترك فى مجالات التمويل والتكنولوجيا، وتشجيع مشروعات تمكين المرأة والاقتصاد الأخضر.

حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير ، إن اللقاء استعرض عدد من المحاور التى ستركز عليها القمة تشمل تسهيل الروابط ما بين الشركات البريطانية والافريقية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار والعمل على الاستفادة من الامكانات والمقومات الكبيرة للمملكة المتحدة ودول القارة الأفريقية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد البريطانى والاقتصادات الأفريقية على حد سواء ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وكذا تبادل الرؤى ووجهات النظر  مع الدول الأفريقية بشأن مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف سمير ، أن اللقاء تناول فرص وإمكانيات تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات  الأمن الغذائي والدوائي وصناعة السيارات والصناعات المغذية والكيماويات والمنسوجات ، لافتاً إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لبدء تصنيعها في مصر لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج التي تمثل فرصا استثمارية متميزة أمام مجتمع الأعمال البريطاني .

وأوضح الوزير، أن الدولة توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهراً من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين، وكذا دعم الدولة للمستثمرين فيما يتعلق بالعمليات الإنشائية للمصانع، مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة للاستثمارات العالمية وذلك بفضل السوق الاستهلاكي الكبير وإمكانية نفاذ المنتجات المصنعة في مصر لمختلف الأسواق العالمية لاسيما اسواق دول القارة الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، واسواق الدول العربية فى اطار اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبري وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية فى اطار اتفاقية الكويز ، إلى جانب امكانية الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة - كيب تاون.

من جانبه ، قال الدكتور أليستر ماكفيل مبعوث المملكة المتحدة الخاص بقمة الإستثمار «البريطانية- الأفريقية»  ان زيارته للقاهرة تأتى فى اطار العمل مع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى القمة لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال القمة، مشيرا الى ان قمة 2024 ستعتمد على مكانة المملكة المتحدة الفريد كمركز مالي عالمي ، ومستثمر رائد في القارة  الافريقية .

وزير الصناعه مبعوث قمة الإستثمار المهندس أحمد سمير الدكتور أليستر ماكفيل تعزيز الشراكات

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