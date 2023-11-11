رئيس الوزراء يتفقد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث بالفيوم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصطفاف معدات ومركبات مجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الفيوم، وذلك ضمن جولته التي قام بها لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ويرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل معدات كسح وشفط المياه وبارات برج الكهرباء والعيادات الطبية المتنقلة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قام ومُرافقوه، بتفقُد معرض "أيادي مصر" لدعم الحرف التراثية واليدوية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الفيوم اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك المعرض المُهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

في السياق ذاته، نوّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى توجيه وزارة التنمية المحلية وتشديدها على دعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى المصرية بمختلف المحافظات، والحفاظ عليها من الاندثار والترويج لها عبر "منصة أيادي مصر"، وكذا تنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج، للمساهمة في زيادة المبيعات وتوفير فرص جديدة، خاصةً للشباب والمرأة.

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