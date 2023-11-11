مركز سقارة ينظم دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS للعاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الأحد، خلال الأسبوع الرابع عشر، دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وسيركز المحتوى التدريبي على التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (المميزات والاستخدامات والإحداثيات والإصدارات والتقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية ومتطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ونموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار)، والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR)، والتعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى بدء الأسبوع الثالث والأخير من دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية، والتى يستفيد منها 50 متدرباً.

وأوضح أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، ومعايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء، فضلاً عن قياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.

وأكد وزير التنمية المحلية استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى، مشيرا إلى أن هذه الدورات صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، وقيادة الإدارة المحلية للنضج الرقمي.

كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.