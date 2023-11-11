محافظة الجيزة تزيل 18 حالة متغيرات مكانية وتعديات على الأراضي الزراعية

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المكبرة لمواجهة جميع أشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لجميع أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال اي تعديات على الأراضى الزراعية .

جاءت تصريحات اللواء أحمد راشد خلال متابعة جهود الحملات التي شهدها مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر لمواجهة كافة اشكال التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين في ازاله المخالفات على مدار ٣ أيام والتي أسفرت عن إزالة عدد ١٢ حاله متغيرات وتعديات على الأراضى الزراعية عباره عن جمالونات واعمده خرسانية وسملات ومبانى من البلوك وأسوار بمساحة ٥١٦٠م٢ بقرى ابوصير وسقاره والعزيزية والشوبك ونزلة الشوبك والشنباب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة عدد ٦حالات مخالفة علي مساحة ١٤٤٠ منهم ٣ بناحية بنى سلامة عبارة عن حوائط سور بالطوب والاسمنت على مساحة كلية ٤٩٠م ، وإزالة غرف ومنشات بالطوب والاسمنت على مساحة ٦٠م بالمنصورية.

وفي نطاق الوحدة المحلية ببهرمس تم إزالة قاعة افراح مخالفة على مساحة ٨٠٠ م ، وإزالة غرفة وسور بالطوب والاسمنت على مساحة ٩٠ م .

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