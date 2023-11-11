الرئيس السيسي يشارك في الصورة التذكارية بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصورة التذكارية، خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وتعقد اليوم، السبت، بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.