أصعب وجع إنك تكون لوحدك.. سبب واحد لكل أزمات حورية فرغلي المتتالية| تعرف عليه

منذ أن ظهرت الفنانة حورية فرغلي على الشاشة، وأصبحت محل جدال كبير بين الجمهور، حتى كشفت عن رحلتها مع الأزمات الكبيرة في حياتها، وما بين متعاطف مع أزماتها، وناقد لعمليات التجميل التي تُجريها، انقسم جمهورها، حتى تصدرت حورية التريند خلال الساعات القليلة الماضية بإجرائها آخر عملية تجميل لأنفها، ومعاناتها من الوحدة والحالة النفسية السيئة.

آخر عملية تجميل أجرتها حورية فرغلي

نشرت الفنانة حوية فرغلي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالها بعد خروجها من عملية جراحية في أنفها، بعد الإصابة التي تعرضت لها منذ سنوات.

علقت حورية فرغلي على الصورة كاتبة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد، يا رب ما يكتب لحد الوجع، يا رب آخر عملية، اللهم لك الحمد، أصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع».

أزمات في حياة حورية فرغلي

عانت الفنان حورية فرغلي من الكثير من الأزمات في حياتها، والتي تسببت في شعورها بآلام نفسية كبيرة، ومنها:

انفصال والديها

منذ أن كانت حورية فرغلي طفلة رضيعة لم تتجاوز الـ 48 يوما من عمرها، انفصل والداها عن بعضهما البعض، ومن هنا بدأت معاناتها من الوحدة.

وفاة خطيبها

عاشت حورية فرغلي تحلم بالاستقرار وتكوين أسرة مع من تُحب، وبالفعل قابلت شابا وقعت في غرامه، وعاشا سويا قصة حب وتمت خطبتهما، وكانا يستعدان للزواج، إلا أن للقدر رغبة أخرى، فقد توفى خطيبها قبل زفافهما بيوم واحد فقط في حادث سير.

تنازلها عن لقب ملكة جمال مصر

عانت حورية من آلام نفسية كبيرة جراء فقدانها لمن تحب، واستمرت فترة من الزمن تحاول تجاوز مأساتها، حتى اشتركت في مابقة ملكة جمال مصر، والتي فازت بها بالفعل، إلا أنها تنازلت عنها بسبب الهجوم الذي تعرضت له والانتقادات الكبيرة التي وُجهت إليها.

عدم الإنجاب

كغيرها من النساء، عاشت حورية فرغلي تحلم بتكوين أسرة، وأن تُصبح أمًا لأطفال، إلا أنها ومع مرور الوقت اكتشفت أنها تُعاني من عيب خلقي وراثي في الرحم، منذ ولادتها، حيث اكتشفت أن رحمها صغير الحجم بسبب إصابتها بعدة أورام ليفية، والتي تحولت فيما بعد إلى مرض السرطان.

كسر أنفها ورحلتها مع صعوبة التنفس والتنمر

تعرضت حورية لحادث تسبب في كسر أنفها، وما إن ذهبت إلى المستشفى لعلاج الأمر، سبب لها خطأ طبي مشكلات كبيرة في التنفس، وفقدت حاستي الشم والتذوق، وعندما حاول أحد الأطباء المشاهير في عالم التجميل مساعدتها، تسبب في إفساد شكل أنفها ووجهها، ما تسبب في خضوعها للعديد من عمليات التجميل خارج مصر.

لم يستوعب جمهور الفنانة حورية فرغلي رحلتها مع كسر أنفها ومحاولاتها تصحيح ما أفسده الأطباء، وتعرضت لحملة كبيرة من التنمر بسبب شكلها الذي تغير بعد تعرضها لهذا الحادث، الأمر الذي سبب لها حالة اكتئاب وابتعدت عن جميع الناس لفترة من الزمن.

فسخ خطوبتها للمرة الثانية

حاولت حورية فرغلي تجاوز ما مرت به من أزمات، وأعلنت أمام الجميع خطبتها للمرة الثانية، إلا أن تلك الزيجة لم تكتمل أيضًا، حيث تركها خطيبها بسبب دورها في فيلم «كلمني شكرًا»، حيث أوضحت حورية في أحد اللقاءات، أنه تركها بمجرد أن روت له تفاصيل دورها، فتركها بشكل مفاجئ قبل أن يرى الفيلم ودون أن يُبرر موقفه بشكل كامل.

وفاة ابنها بالتبني

فقدت حورية الأمل في الزواج وتكوين أسرة، فقامت بتبني طفل صغير لا يرى ولا يسمع، موضحة في أحد اللقاءات أنها حاولت أن تتبناه إلا أن الجهات المعنية رفضت لأنها غير متزوجة، فطلبت أن تكفله فقط، ومع مرور الوقت تعلقت به كثيرًا وطلبت منهم أن يقوم الطفل بزيارتها في منزلها، إلا أنهم رفضوا أيضًا الأمر، واستمرت في رعايته، إلا أن الطفل توفى بعد فترة بسبب عدة أمراض كان يُعاني منها.

تعرض حورية فرغلي للسحر

بينما كانت الفنانة حورية فرغلي تُجري أحد اللقاءات التليفزيونية، كشفت عن تعرضها للسحر، وأنه السبب في تعطيل حياتها بهذا الشكل، موضحة أنها ترى في منزلها طفلين ولد وبنت من عالم الجن يسكنان معها في المنزل.