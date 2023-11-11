ولي العهد السعودي: نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في قطاع غزة

قال ولي العهد السعودي: “ يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية في ظروف استثنائية ومؤلمة ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض إليها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت فيها المستشفيات وأدوار العبادة والبنية التحتية”.



وأضاف ولي العهد السعودي خلال كلمته اليوم في القمة العربية الإسلامية المشركة الغير عادية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المملكة قد بذلت جهود حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا لوقف العمليات العسكرية وتوفير ممرات آمنة لإغاثة المدنيين".



واستطرد ولي العهد السعودي:"إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وتبرهن على ازدواجية المعايير و والانتقائية في تطبيقها لذلك الأمر يتطلب منا جميعًا جهدًا جماعيًا منسقًا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف".