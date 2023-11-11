منظمة التعاون الإسلامي تناشد المجتمع الدولي بالتدخل ووقف إطلاق النار

قال الأمين حسين إبراهيم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن انعقاد تلك الجلسة يأتي في توقيت هام للغاية، مشددا على أن القمة الحالية توضح مدى تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني.

وأضاف “حسين إبراهيم” خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، أننا ملتزمون بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وقضية القدس الشريف، متابعا: جميعنا رأينا المجازر التي تتم داخل قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واسترسل: ندعو لإيقاف إطلاق النار وفتح ممرات أمنة وتوصيل المساعدات بشكل مستمر، مؤكدا على الرفض الكامل لتهجير الفلسطنينيين.

وأضاف: نناشد المجتمع الدولي بالتدخل ووقف إطلاق النار والوصول إلى حل سلمي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.