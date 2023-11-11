السيسي: سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، أن المجتمع الدولي تحمل مسئولية العمل الجماعي، من أجل وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط.



وتابع: لابد من اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه المدنيين، وأن يكون هناك ممرات آمنة ومستمرة، لتقديم المساعدات الإنسانية.

وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.