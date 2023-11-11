العاهل الأردني: بقاء سكان قطاع غزة بلا مياه وطعام ووقود جريمة حرب

قال العاهل الأردني، إن أهل غزة يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة، متابعا: يجب أن تتوقف الحرب داخل قطاع غزة على الفور قبل أن يحدث صدام كبير في المنطقة والعالم

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، أن إبقاء سكان قطاع غزة بلا مياه ولا طعام ولا وقود هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها.

وشدد على أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم



وطالب بضرورة حل الدولتين، لكونه السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار، محذرا من أن العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية.