توقف مستشفى الشفاء والقدس عن العمل بسبب نفاد الوقود

قالت مصادر صحية في غزة اليوم السبت، إن مستشفيي الشفاء والقدس توقفا عن العمل بسبب نفاد الوقود.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إنه دعا إلى إخلاء جميع مستشفيات غزة.

ومن جهتها، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالسماح بإخراج الجرحى من غزة للعلاج في دول الجوار والخارج مع وصول الأحوال في مستشفيات غزة المحاصرة من قبل الاحتلال الصهيوني إلى وضع كارثي ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة: تقصف المستشفيات في غزة وتقطع عنها الأدوية والكهرباء أمام مرأى ومسمع العالم.

وذكرت ان ما يحدث في مشافي غزة جريمة حرب وإبادة جماعية حيث أن الاحتلال يحاصر المستشفيات في غزة بالدبابات.

وأكدت أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما عن الخدمة في غزة إما بسبب قصف مباشر أو نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء.