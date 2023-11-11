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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أوسوريو.. الزمالك يتراجع عن استقدام المدرب الأجنبي الجديد.. اعرف الحكاية

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك السابق

عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، بعد الهزيمة أمام نادي زد ، بدأت رحلة البحث عن مدرب  جديد يتولى مسئولية الفريق، بالإضافة لـ الاعتماد على معتمد جمال كمدرب مؤقت، للمنافسة على البطولات التي يشارك بها النادي.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن طرح عدد من المدربين الأجانب، مثل المدرب الإيطالي والتر ماتزاري، إضافة إلى مدرب إيرلندي يتحفظ المجلس على ذكره في الوقت الحالي، مؤكدًا أن معتمد جمال سيستمر في منصبه، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولي مسئولية قيادة الفريق فنيًا بشكل رسمي.

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زوجة موسيماني تعيق توليه قيادة الزمالك


كشف الإعلامي محمد بركات، حقيقة اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من تولي المهام الفنية لفريق الزمالك، بعد رحيله عن الوحدة الإماراتي.

وشدد بركات، على أن تعاقد الزمالك مع موسيماني صعب وليس على طاولة القلعة البيضاء في الوقت الحالي.

 

 

تابع الفريق ويعرف شيكابالا

أكد أنتونيو فينكو، المتحدث الإعلامي لـ "والتر ماتزاري"، المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك، حقيقة اقتراب المدرب من الانضمام إلى الفريق.

وصرح فينكو أن ماتزاري تابع مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر وأشاد بأداء الفريق وبعض اللاعبين.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية بقناة تن، أن المفاوضات لم تكن رسمية حتى الآن، لكن الزمالك يعبر عن رغبته في التعاقد مع ماتزاري. وأضاف أن المدرب الإيطالي يتطلع لتجربة جديدة في قارة إفريقيا، ويأمل في أن تتم المفاوضات في الأيام القادمة، مضيفا: "نعرف شيكابالا جيدا والعديد من اللاعبين الآخرين".

مستحقات أوسوريو ترجح كفة المدرب المحلي

كشف عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة حول المدرب المتوقع قدومه للزمالك خلافا للكولومبي خوان كارلوس أورسوريو.

وأوضح الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية،:"اوسوريو لديه مستحقات شهرين تبلغ 225 ألف دولار وله مستحقات فسخ الشرط الجزائي والتي تبلغ شهرين أيضا أي ما يعني 450 الف دولار .

وأضاف:" الزمالك يعاني من أزمة مالية وفي حالة وجود غرامات ومستحقات أوسوريو كل هذه العوامل تدفع بشكل كبير نحو المدرب المصري والمرشح بقوة هو طارق مصطفي.

وأشار إلي أن طارق مصطفي علي رأس المرشحين لقيادة القلعة البيضاء، لافتا إلي أن حسام حسن كان مرشحا ولكن ابتعد عن الصورة بعد رفض اغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الناقد الرياضي، إبتعاد خيار المدرب الأجبني عن الزمالك خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية، مؤكدا أن الحديث عن قدوم موسيماني أو الإيطالي والتر ماتزاري مستعبد حاليا والإتجاه الأقرب الاعتماد علي المدرب المحلي نظرا لقلة وجود سيولة كبيرة في النادي خاصة وأن النادي يعطي أولوية لسداد مستحقات أوسوريو
 

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