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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل| طارق حامد يصل نادي الزمالك.. هل ينجح حسين لبيب في إعادته للفريق؟

صدى البلد

أثار تواجد الدولي طارق حامد لاعب خط وسط فريق ضمك السعودي، منذ قليل، في مقر ناديه السابق، الزمالك، بالمهندسين، الكثير من التساؤلات من مشجعي القلعة البيضاء، الذين يمنون النفس بعودته.

وحسبما أشارت تقارير، فقد استقبل أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، طارق حامد، بترحاب شديد.

وأشارت التقارير، إلى أن اللاعب تواجد بمقر النادي؛ لإنهاء توكيل خاص بسياراته في مقر الشهر العقاري داخل نادي الزمالك.

ويطمح جمهور الزمالك إلى نجاح مجلس حسين لبيب، في تلبية طلباتهم، بعودة اللاعبين الراحلين بمشاكل مع المجلس السابق، وعلى رأسهم طارق حامد وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي.

متحدث الزمالك: أتمنى عودة طارق حامد

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرى أن فرجاني ساسي أفضل لاعب أجنبي انضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، عبر قناة نادي الزمالك: "أتمنى عودة أشرف بن شرقي وطارق حامد مرة أخرى إلى الزمالك، والنادي رحل عنه العديد من النجوم المؤثرين خلال السنوات الأخيرة".

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