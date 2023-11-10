زيزو أيقونة.. متحدث الزمالك يتحدث عن ساسي وعودة طارق حامد وبن شرقي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرى أن فرجاني ساسي أفضل لاعب أجنبي انضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "أتمنى عودة أشرف بن شرقي وطارق حامد مرة أخرى إلى الزمالك، والنادي رحل عنه العديد من النجوم المؤثرين خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "حسن شحاتة كان أفضل مدير فني تولى منتخب مصر عبر تاريخه وحقق إنجازات غير مسبوقة، وزيزو أفضل لاعب خلال آخر 3 سنوات كما أنه لاعب متكامل، إلى جانب أيضا محمود حمدي الونش أفضل مدافع ونحتاجه فى الفترة المقبلة".