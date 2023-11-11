بالكهربا وأسعار زمان .. شركة النصر للسيارات تعود من جديد| ما القصة ؟

شركة النصر للسيارات، نشرت صفحة على فيسبوك باسم شركة نصر للسيارات إعلانًا تم تداوله بصورة كبيرة، عن سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، بالتزامن مع حملة قام بها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى دعم المنتجات المحلية واستخدامها بدلاً من المنتجات الغربية، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في أكتوبر 2023.

شركة النصر تصنع سيارة كهربائية

جاء الإعلان عن السيارة مع تعليق: "لأننا كنا سابقين من الستينات ، حتي في الالفينات النصر بتقدملك السيارة E70 بمواصفات مميزة ، وخصائص تكنولوجية رائعة"، وأرفقته بتصميم لشكل السيارة ومواصفاتها.

ويروج الإعلان لسيارة تعمل بالطاقة الكهربائية ويدعي أن الشركة تقدمها بمواصفات مميزة وخصائص تكنولوجية رائعة، فما حقيقة هذا الإعلان وهل ستصنع شركة النصر بالفعل السيارات بالطاقة الكهربائية ؟

في البداية، الإعلان ليس جديد، وتم نشره لأول مرة في 9 فبراير 2021 عبر الصفحة الرسمية لشركة النصر لصناعة السيارات على فيسبوك، لكن الصفحة التي نشرت الإعلان مرة أخرى في 6 نوفمبر 2023، تأسست قبل يوم واحد فقط من نشر الإعلان وهي غير رسمية.

بالنسبة لأصل مشروع E70، سعت شركة النصر لتصنيع سيارة كهربائية. وفي ديسمبر 2020، أعلنت الحكومة المصرية عن تعاون شركة النصر التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية E70 في مصر.

يبدو أن الإعلان المنشور على الصفحة غير رسمية يهدف إلى إعادة إحياء الاهتمام بمشروع السيارة الكهربائية E70 وإثارة الاهتمام بالشركة، إذ تواجه محاولات "النصر" لتصنيع سيارة كهربائية تحديات مستمرة.

محاولات تصنيع سيارة كهربائية في مصر

في ديسمبر 2020، أعلن مجلس الوزراء المصري عن تعاون شركة النصر، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة "دونج فينج" الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية "E70" في مصر.

كان الهدف من هذا التعاون أن يكون التصنيع بنسبة 50% من مكونات محلية في المراحل الأولى، وتزداد تدريجيًا إلى 100%، مع بدء الإنتاج في نهاية عام 2021 وطرح السيارة في السوق في منتصف عام 2022.

تم استيراد 13 سيارة "E70" بالكامل من الصين في مايو 2021 لاختبارها في الطرق المصرية. وخلال عام 2021، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات استعدادًا لتصنيع السيارة الكهربائية، بما في ذلك دعم وزارة المالية للمشترين المحليين للسيارات المصنعة محليًا بمبلغ 50 ألف جنيه، وتحسين البنية التحتية لشركة النصر للتصنيع.

ومع ذلك، في نوفمبر 2021، أعلنت وزارة قطاع الأعمال في بيان أن المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة دونج فينج الصينية قد توقفت، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض سعر المكونات المستوردة للسيارة، مما يعيق إطلاقها بسعر تنافسي في السوق المصرية.

السيارة الكهربائية الصينية تدخل مصر

في فبراير 2023، قامت شركة "دونج فينج" الصينية بطرح سيارتها الكهربائية "E70 PRO" في السوق المصرية، من خلال وكيلها في مصر، شركة "مصر حلوان للاستيراد والتصدير". تم تحديد سعر السيارة في البداية عند 897 ألف جنيه، ومع مرور الوقت ارتفع سعرها، وحاليًا يتوفر موديل 2023 بسعر رسمي يصل إلى مليون ومئة ألف جنيه.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية في تصنيع السيارات الكهربائية في مصر من خلال شركة "النصر"، فقد أعلن رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المهندس محمد السعداوي، في أبريل 2023، أن الشركة تجري مفاوضات مع شركات هندية وصينية ومجرية لتطوير سيارات كهربائية في إطار تلك الجهود.