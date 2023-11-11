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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي يتفقد تطوير محطة كهرباء ومركز تنمية الأسرة بالفيوم

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احلال وتجديد شبكات الجهد والمنخفض والمتوسط بيوسف الصديق بمحافظة الفيوم كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل و مركز شباب الريان .


واستمع مدبولي لشرح حول حول تجديد محطة الكهرباء و تطوير مركز تنمية الاسرة .


وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مركز يوسف الصديق، المُستهدف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قام بتفقد عدد من المشروعات المنفذة والجارية، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.


وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها الدولة وتحرص على متابعة سير العمل بها وتشغيل المشروعات المُنفذة بأسرع وقت، لما لها من أثر مباشر على تحسين حياة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مركزي اطسا ويوسف الصديق، بإجمالي ٦٣ قرية مستهدفة، تشهد تنفيذ نحو ١٢٠٠ مشروع بكافة القطاعات، بإجمالي تكلفة 18 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 705 مشروعات، وجار استكمال بقية المشروعات، وتشمل كافة محاور المبادرة من بنية تحتية، ومرافق، وخدمات أساسية، وقطاعات الصحة والإسعاف والتعليم والتنمية المحلية ورصف الطرق، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الاجتماعية.

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مدبولى بيوسف الصديق محافظة الفيوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مركز تنمية الأسرة والطفل

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