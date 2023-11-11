الخميس القادم.. غلق مطالع محور 26 يوليو من ميدان لبنان وأكتوبر| تعرف على البدائل

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى من محور 26 يوليو وحتى شارع أحمد عرابى مروراً بالطريق الدائري.

مما يستلزم غلق مطلعي محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر المؤديان إلى الطريق الدائرى فى إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى تجاه منطقة الأعمال إبتدءاً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16/11/2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19/11/2023.

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- الطريق الدائرى القادم من المريوطية إتجاه الطريق الزراعى.. تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القوس الغربى للقادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن فى إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى للنزول بالكامل إلى محور 26 يوليو فى إتجاه ميدان لبنان ثم إستكمال السير بمحور 26 يوليو مروراً أعلى شارع السودان وميدان لبنان ثم إستكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مروراً من أمام نادى الزمالك ثم يميناً لشارع جامعة الدول العربية فى إتجاه ميدان النصر (ميدان مصطفى محمود) ثم الدوران من أول دوران (فتحة دوران ومبى) للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية وصولاً لميدان سفنكس وشارع أحمد عرابى والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابى وإستكمال السير حتى نفق أحمد عرابى ومنه إلى مطلع الطريق الدائرى إتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

- الطريق الدائرى القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى إتجاه المريوطية.. تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القوس الغربى للقادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى إتجاه المريوطية للنزول بالكامل إلى محور أحمد عرابى مروراً بنفق أحمد عرابى السير بمحور أحمد عرابى أعلى كوبرى أحمد عرابى إتجاه شارع أحمد عرابى إستكمال السير بمحور أحمد عرابى وصولاً لميدان سفنكس ثم يميناً إتجاه مسطح كوبرى 15 مايو إستكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مروراً بمناطق نادى الترسانة ثم الصعود لمحور 26 يوليو مروراً بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان محور 26 يوليو مروراً من أسفل الطريق الدائرى يميناً مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائرى – داخل محافظة الجيزة) وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائرى الأوسطى – الطريق الدائرى الإقليمى – محور روض الفرج).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.