هدى رمزي تكشف عن حقيقة احتفالها بعيد ميلادها أمس.. خاص

كشفت الفنانة هدى رمزي حقيقة احتفالها بعيد ميلادها ، امس والذي يوافق العاشر من نوفمبر.

وقالت هدى رمزي في تصريح خاص لصدى البلد": عيد ميلادي في أول شهر يوليو من كل عام ولا صحة لانه في شهر نوفمير ولكن سعدت من المكالمات التي اتتني امس بالطبع".

هدى رمزى :

ظهرت النجمة المعتزلة هدى رمزي، من جديد في إحدى المناسبات العائلية، وشاركت المنتجة شهد رمزي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة تجمعها بها، فى أحدث ظهور.

وكتبت شهد على الصورة: "البنت وعمتها بحبك ياعمتو يا احلى هدى فى الحياة من كتب كتاب أخويا وعروستنا القمر لما"، ودخل العديد من متابعوها يتغزلون في الفنانة المعتزلة هدى رمزى، وأنها مازالت محتفظة بجمالها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هدى رمزي مسلسل "الصديقان" عام 1993، قبل أن تعلن اعتزالها العمل الفني بعد ارتداء الحجاب.

وشاركت هدى رمزي في عدة أعمال سينمائية أبرزها: "حنفي الأبهى، اغتصاب، بئر الخيانة، جري الوحوش، مع سبق الإصرار، امرأتان" وغيرها، وهي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي.

وتنتمى النجمة هدى رمزى، لفنانات الجيل الذهبى، ورغم الاعتزال المبكر قدمت أعمالا لن تنساها ذاكرة السينما، حيث بدأت حياتها الفنية بسن الـ17