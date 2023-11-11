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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط ويتابع انتظام العملية التعليمية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية لكلية العلوم بنين بأسيوط، تضمنت تفقد قاعات المحاضرات ومعامل الكلية؛ للوقوف على انتظام العملية التعليمية.

وتابع رئيس جامعة الأزهر، انتظام المحاضرات الدراسية لطلاب الفرقه الرابعة بالكلية، موجهًا أبناءه الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد في طلب العلم، منوهًا إلى أن كلية العلوم بأسيوط تعد من الكليات الرائدة على مستوى كليات العلوم بجمهورية مصر العربية؛ وذلك لما تذخر به الكلية من علماء أكفاء فى جميع المجالات العلمية، وقد ظهر ذلك جليًّا في تصنيف أبحاثهم العلمية على مستوى العالم وفقا لتقرير ستانفورد الأخير، إضافة إلى ذلك كانت أول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في كليات الجامعة بأسيوط.

وتفقد رئيس الجامعة مقر إدارة التربية العسكرية بالفرع، وكان في استقبال فضيلته العقيد محمد صلاح، مدير إدارة التربية العسكرية بأسيوط، وأوضح مدير  إدارة التربية العسكرية دور الإدارة في عقد الدورات لطلاب الفرع وثقلهم بالمعارف العلمية والعسكرية؛ لغرس قيمة الانتماء وحب الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتور أبو بكر عبد الهادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكليات الفرع.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية العلوم بأسيوط
سلامة داود جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر العلوم أسيوط

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