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رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: كلمة الرئيس فى القمة العربية الإسلامية خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية

ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى

أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية الإسلامية بالرياض واعتبرها خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية وإدانة قوية لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية والدول المساندة لهم وتعقب قادة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية والاجرامية باعتبارها من الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى.

وأضاف الشهابي فى بيان صحفى له أن من أهم رسائل الرئيس السيسى اليوم إدانته الشديدة لجرائم الحكومة الاسرائيلية ولسياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، ونا أسفر عنها من قتل اكثر من  11 الف شهيد فلسطينى 70% منهم من الأطفال والنساء  وإصابة أكثر من 20 الف فلسطينى وحصار أكثر من 2.2 مليون غزاوى وتهجيرهم قسريا.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه من رسائل الرئيس السيسى، القوية تحميله المجتمع الدولى، لاسيما مجلس الأمن المسئولية المباشرة فى ما يحدث للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية ومطالبته بالعمل الجاد والحازم لتحقيق الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة .. بلا قيد أو شرط ، ووقف كل الممارسات ،التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم ، واضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى ، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين.. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".

وتابع: وكذلك مطالبته مجلس الأمن الدولى بإجراء تحقيق دولى، فى ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى من جرائم وصفها الرئيس السيسى بانها انتهاكات ضد القانون الدولـى.

وأشار ناجى الشهابي الى أهمية تحذير الرئيس السيسى من ان عدم وقف إطلاق النار  فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة ، موضحا أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس ، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة ، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها ، بين ليلة وضحاها".  

وأكد الشهابى أن تأثير الموقف المصرى الجاد والحاسم والكاشف  كان واضحا فى كلمات قادة الدول العربية والإسلامية الذين تبنوا فى كلماتهم خارطة الطريق التى أعلنتها مصر منذ قيام قوات الاحتلال الصهيونى بجرائمها الإجرامية على قطاع غزة.

كما رحب رئيس حزب الجيل «الشهابي » بإجتماع الرئيس السيسى بنظيريه الايرانى والسورى مؤكدا أنه من أهم نتائج القمة العربية الإسلامية لافتا أنه سيكون له انعكاس كبير على الاستقرار فى الشرق الأوسط  ، مشيرا إلى  أن لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الايرانى ابراهيم رئيسى هو لقاء القمة المصرى الايرانى الاول منذ قطع العلاقات بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأكد الشهابي أن هذا اللقاء بمثابة فشل لكل المخطاطات الأمريكية الرامية إلى تأجيج الصراع بين السنة والشيعة ومن ثم بين مصر وإيران.

وأكد الشهابي نجاح الرئيس السيسى فى طى الخلافات بين الدول الإقليمية العظمى فى الشرق الأوسط وإعادتها إلى طريقها الصحيح الذى يحقق مصالح مصر وإيران وتركيا وبالتالى مصالح الإقليم والشعوب الإسلامية.

رئيس حزب الجيل الديمقراطى ناجي الشهابي الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية القضية الفلسطينية

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