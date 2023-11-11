عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايز فرحات: كلمة الرئيس السيسى تضمنت رؤية واضحة للخروج من الأزمة في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدیر مرکز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية اليوم تضمنت إعادة التأكيد على الموقف المصري، وهو موقف متكامل في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها واضحة في هذه المسألة منذ اليوم الأول للأزمة.

أضاف "فرحات"، اليوم السبت، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة بالرياض، أن مصر أكدت أن ما حدث في 7 أكتوبر الماضي هو حلقة من أزمات متتالية سببها الرئيسي أنه عبر عقود طويلة أكثر من 7 عقود كان هناك إهمال للقضية الفلسطينية مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على هذه المسألة.

أوضح أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت أيضًا رؤية واضحة للخروج من هذه الأزمة تبدأ من وقف فوري لإطلاق النار ومستدام، بالإضافة إلى القضايا الخاصة بالأبعاد الإنسانية المتمثلة في دخول المساعدات بشكل مستدام ومستمر مشيرًا إلى أن الأهم الآن هو ذروة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بأن يكون هناك دولة فلسطينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

مستقبل قطاع غزة .. مصر تواجه مخططات اللحظة الأخيرة لتصفية القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال العنيف على خان يونس

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين يواصلان سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بالغريبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ