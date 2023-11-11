كيف تكتشف الأسرة أبناءها المتفوقين والنوابغ؟

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، أن الأسرة تلعب دورًا حاسمًا في دعم النوابغ وتطوير قدراتهم.

وكشفت الدكتورة أمل شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البدل ، بعض التي يمكن للأسرة المساهمة في دعم النوابغ أبرزها ، التواصل المستمر مع طفلك واستمع إلى اهتماماته واحتياجاته ،واطرح أسئلة حول ما يثير اهتمامه وما يحب أن يتعلمهو هذا يعزز الثقة والتواصل الفعّال بينكما، ويمكنك من توجيهه بشكل أفضل.

وشددت الدكتورة أمل شمس ، على تقديم بيئة داعمة ومحفزة في المنزل،و قد تحتاج إلى توفير المواد والمعدات اللازمة لتطوير مهاراته، مثل الكتب والأدوات الإبداعية والألعاب التعليمية كما يمكن للاسرة تخصيص مساحة هادئة ومنظمة للدراسة والتفكير.

وتابعت الدكتورة امل شمس ، يجب تشجيع الطفل على مواصلة استكشاف اهتماماته الخاصة وتطويرها، قد يكون لديه اهتمامات متنوعة مثل العلوم أو الفنون أو الرياضيات ،لذك يجب بتوفير الفرص لممارسة هذه الاهتمامات من خلال الدروس الخصوصية أو الأنشطة المجتمعية ذات الصلة.

واوضحت شمس ، أنه يجب توجيه الطفل منذ صغبره لتحقيق إمكاناته الكاملة وتطوير مهاراته ، مع تقديم المكافآت للإنجازات القوية والتقدم المستمر ،و تذكر أن الثناء والتشجيع الإيجابي يعززان رغبته في التعلم والتطوير.

ونوهت استاذة علم الاجتماع بكلية التربية ، عن البحث عن فرص خارجية مثل مؤسسات أكاديمية أو جمعيات محلية تقدم برامج ودورات للنوابغ ، مؤكدة على اهمية الرحلات التعليمية والزيارات للمتاحف والمعارض والمؤسسات البحثية وهذا يعزز توسيع مداركه وتعلمه خارج الصف الدراسي.

وأكدت شمس ، على التعاون مع المدرسة للتواصل مع مدرسي الطفل ومشاركة معلومات حول قدراته وتحديات تواجهها.

عندما تكون الأسرة شريكًا نشطًا وداعمًا للنوابغ، فإنها تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الحقيقية والتطور في المجالات التي يشعرون بشغف واهتمام بها.