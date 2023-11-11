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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متى يبدأ فصل الشتاء 2023 ؟.. وهذا موعد انتهاء الخريف

فصل الشتاء
فصل الشتاء

تشهد حالة الطقس خلال الساعات القليلة القادمة، أجواء خريفية، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

موعد بداية فصل الشتاء

ومع قرب نهاية فصل الخريف ؛ يتساءل الكثير من المواطنين، عن موعد بداية فصل الشتاء، وانتهاء فصل الخريف، وذلك بعد الموجات المتتالية لانخفاض درجات الحرارة التي تشهدها جميع المحافظات المصرية مع بداية فصل الخريف 2023.

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ومن المقرر أن ينتهي فصل الخريف في 20 ديسمبر، ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، حيث يستمر لمدة 3 أشهر.

ومع عودة تساقط الأمطار على عدد من مناطق الجمهورية؛ يبحث الكثير من المواطنين عن موعد بداية فصل الشتاء 2023 ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

 

موعد انتهاء فصل الخريف

 
بدأ فصل الخريف منذ يوم 23 سبتمبر الماضي، وذلك بحدوث الاعتدال الخريفي الساعة 9:49 صباحا، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء؛ ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي لنحو 89 يومًا، وفقًا للحسابات التي أعلنها معهد البحوث الفلكية.

ويبدأ طول النهار في النقصان تدريجيًّا، وفي المقابل يزداد طول فترة الليل، حتى حدوث الانقلاب الشتوي في 21 ديسمبر 2023.

وعند نهاية فصل الخريف؛ تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب، حتى يقصر طول النهار، ويزيد طول الليل، ويبلغ أقصاه هنا عندما تكون ذروة الشتاء يوم 21 ديسمبر، فيكون النهار في ذلك اليوم هو أقصر نهار في العام.


فصل الخريف فى مصر

يعد فصل الخريف، فصلا انتقاليا بين حرارة ورطوبة فصل الصيف، وبين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، حيث من المقرر أن يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار في أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

ويحدث خلال فصل الخريف 2023 منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، وتتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

ويتسم مناخ فصل الخريف دائما بالاعتدال في درجات الحرارة، ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام؛ قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى، على بعض المناطق، خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وتتكون الشبورة المائية خلال فصل الخريف، والتي تكون كثيفة، تصل إلى حد الضباب أحيانا، وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية .

طقس اليوم السبت 

تشهد المحافظات خلال هذه الفترة، تساقط أمطار على بعض المناطق بها، كما تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتمتد الأمطار مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتسقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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