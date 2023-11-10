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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشتاء لم يبدأ بعد.. أستاذ مناخ يفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

فصل الشتاء
فصل الشتاء

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن التغيرات المناخية هي السبب فيما يحدث في الوقت الحالي، إذ أن الشتاء في الموسم الماضي استمر لفترة طويلة، والوقت الحالي شهد مدة طويلة للصيف فالجميع يتساءل عن الشتاء ولكن ما حدث هو نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. 

أستاذ مناخ يتحدث عن حالة الطقس 

وأضاف "أبو المعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن التغيرات المناخية تداعياته ستكون خطيرة على البيئة من خلال ارتفاع في درجات الحرارة، وعدم سقوط أمطار، والأمطار تأتي في مواعيد غير مواعيدها، على سبيل المثال فصل الصيف شهد تساقط أمطار على بعض المناطق وهذا أمر غير طبيعي. 

وتابع أستاذ المناخ، أن التغيرات المناخية ظاهرة حدثت نتيجة مشكلات، ومصر تدخل على نهاية الصيف وحتى الآن لا يوجد انخفاض في درجات الحرارة، إذ أن شهر نوفمبر من كل عام كان يجد المواطنين الملابس الشتوية في الشوارع ولكن الآن الأمر مختلف، إذ أن ما يحدث الآن هي ظاهرة يجب على المواطن المصري التعامل معها.

واستكمل، أن مصر مازالت في موسم الخريف، والموسم الفلكي للشتاء لم يبدأ بعد، والتغيرات المناخية تعني أن الطقس متطرف وغير معتدل، "يعني درجة الحرارة ممكن نحس بدرجة حرارة مرتفعة وقد يتحول لبرد شديد بعدها وأمطار ده الطقس المتطرف". 

أستاذ المناخ البحوث الزراعية التغيرات المناخية برنامج التاسعة درجات الحرارة موسم الخريف الطقس

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