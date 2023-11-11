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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماع مهم لـ مستقبل وطن دعما لـ السيسي بالانتخابات الرئاسية |صور

صدى البلد

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، اجتماعا هاما لتقييم الأداء بالمحافظات فيما يتعلق بالمجهودات المبذولة على الأرض خلال الفترة الماضية.


حضر الاجتماع النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد بالحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات. 
ووجه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم المركزي، بضرورة العمل الجاد والفعال في كل الأوقات، وذلك لخدمة المواطن وتحقيق أهداف الحزب. 


واستعرض النائب أحمد عبد الجواد، خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من  مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.


وشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب،  على ضرورة الالتزام الحزبي بكافة توجيهات الأمانة المركزية خلال الفترة المقبلة.


وثمن النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد بالحزب، المجهودات المبذولة على الأرض من قبل أمناء الحزب بالمحافظات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة المواطنين.

حزب مستقبل حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد أحمد دياب أعضاء الأمانة المركزية

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