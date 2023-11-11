بسعر رخيص.. أحدث هواتف شاومي لمحدودي الدخل في الأسواق

منذ أيام قليلة، أطلقت شركة شاومي الصينية تحت علامتها التجارية الفرعية، هاتفها المميز Redmi 13C المخصص لمحدودي الدخل، حيث ضم الهاتف عددًا من الإمكانات والمواصفات المميزة مع سعر رخيص.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi 13C حصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD، قياس 6.74 بوصة، وبجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Redmi 13C كاميرا خليفة مزدوجة الرئيسية بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، يدعم التقريب البصري OIS، مع كاميرا ثانية بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi 13C على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، كما يوفر الهاتف دعمًا لبطاقتي SIM وخيارات الاتصال مثل 4G VoLTE وWi-Fi وبلوتوث Bluetooth 5.1 وGPS ومنفذ USB-C ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 13C بمعالج من نوع Helio G99 من شركة ميدياتيك، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع ألوان الأخضر والأسود.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 13C في عدد من الأسواق العالمية حيث من المقرر إطلاقه إلى عدد كبير من الدول خلال الفترة المقبلة، حيث يبلغ سعر الإصدار الأساسي 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 128 جيجابايت حوالي 122 دولارا أمريكيا، بينما يبلغ سعر الإصدار الأعلى مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 256 جيجابايت 135 دولارًا.