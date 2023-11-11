بالأسماء والرتب.. إسرائيل تعلن مقتل 5 جنود في معارك شمال غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل خمسة إسرائيليين نهاية هذا الأسبوع في معارك مع مقاتلي حركة حماس شمال قطاع غزة.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية أسماء الجنود ورتبهم وهم :

الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، في الكتيبة 697، اللواء 551 سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر ، 39 سنة، عضو الكتيبة 697، اللواء 551 خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

اللواء يوسف حاييم ، 44 عاماً، من جيبوت، الكتيبة 697، اللواء 551 ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) سيرغي شميركين ، 32 عاماً، في الكتيبة 697، اللواء 551 ، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (المتقاعد) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، سقط خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أفادت الأنباء أن ضابطًا وأربعة جنود احتياطيين في الكتيبة 697 باللواء 551 أصيبوا بجروح خطيرة الليلة الماضية في معركة شمال قطاع غزة، كما أصيب أيضا ضابط في الكتيبة 12 من لواء جولاني بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة دارت وسط قطاع غزة.