تحت شعار "شباب مصر يتضامن مع غزة".. حملة للتبرع بالدم ببلبيس وفاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن التبرع بالدم يعد واجبا إنسانيا تجاه المجتمع يُساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، مشيداً بمبادرة وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم بمراكز الشباب تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تأتي امتداداً لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

أشاد محافظ الشرقية بإقبال المواطنين ومشاركتهم في حملات التبرع بالدم سواء خلال حملات التبرع بمراكز الشباب أو في بنوك الدم التجميعية بالمستشفيات الحكومية مؤكداً أنه راهن على وعي المواطن بالمشاركة في حملات التبرع الدم لتوفير أرصدة كافية بالمستشفيات من الدم ومشتقاته والمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة المصابين من اشقائنا في دولة فلسطين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع بنك الدم الاقليمي وتحت شعار " شباب مصر يتضامن مع غزة " تم تنظيم فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح اشقائنا الفلسطينيين بمركز التنمية الشبابية ببلبيس ومركز شباب فاقوس لاستقبال المتبرعين والتي استمرت من الساعة العاشرة صباحا وحتي التاسعة مساء وشهدت اقبالاً كثيفا من المواطنين مشيراً إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين من اخواننا الأشقاء في فلسطين.