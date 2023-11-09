بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بقرية الحبش

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشتراك فى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية و بالتعاون مع القطاع الخدمى بالمحافظة و ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي و رؤساء أقسام الرعاية والعلاج والارشاد والابيدميولوجى ومدير وحدة الابراهيمية وأطباء الوحدة بإدارة الإبراهيمية البيطرية ومسئولى الإدارة المحلية وإدارة التضامن الإجتماعى بالإبراهيمية وكبار المربين بالقرية و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش 450 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 340 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.