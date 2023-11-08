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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الميناء

صدى البلد

تابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس الشرقية، صباح اليوم سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية الجارية، مع التركيز على شارع الميناء وإحلال وتجديده.

وفي زيارته الميدانية، قام رئيس المدينة بالمتابعة الدقيقة لأعمال إحلال وتجديد الأرصفة، وذلك من خلال تغيير البردورات والإنترلوك، مع استكمال أعمال إنشاء ساحات انتظار السيارات.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام البالغ بالمظهر الحضاري لمدن المحافظة ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية. تهدف هذه الجهود إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورفع مستوى البنية التحتية في المدينة.

يُظهر هذا الجهد المستمر التزام السلطات المحلية بتطوير وتحسين البنية التحتية لضمان راحة ورفاهية المواطنين والزوار، مما يعكس التطلعات نحو تطوير شامل ورفاهية مستدامة في المدينة.

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