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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية: قوات الاحتلال لن تنعم بساعة من الهدوء في غزة

صدى البلد

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية، وكتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، إن المقاومة تخوض لليوم السادس والثلاثين، معركة طوفان الأقصى، التي بدأت بتمريغ أنف الكيان وجيشه الهمجي، وملحمة الطوفان لن تمحوها جرائم الاحتلال البشع الذي يحاول غسل عاره.

وأكدت المقاومة، أن القوات الإسرائيلية لن تنعم بساعة من الهدوء في غزة.

وفي سياق متصل، أكدت كتائب القسام، أن هناك اشتباكات ضارية في غزة تجبر إسرائيل على التراجع وتغيير مسار التوغل، مضيفاً أن الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة.  

وقالت كتائب القسام، إنها دمرت أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء الاجتياح البري. 

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، في وقت سابق من اليوم ، أنها دمرت حشداً للآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدف مجاهدو المقاومة 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين 105".

وأعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

 

ومن جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح ـن الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لا زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

الصحة الفلسطينية الساعات الماضية الدكتور أشرف القدرة الطوفان المتحدث باسم وزارة الصحة المقاومة الفلسطينية

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