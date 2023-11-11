تصل للغلق| اتحاد عمال مصر يوجه رسالة للمصانع غير الملتزمة برفع المرتبات

كشف محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن المرتبات سترتفع لـ 3500 جنيه، موضحًا أن المجلس القومي للأجور اجتمع وأصدر القرار.



وأضاف اتحاد عمال مصر، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه قبل رفع المرتبات لـ 2700 كانت هناك بعض الاستثناءات، بسبب المشكلات التي كان منها بعض المصانع، ولكن بعد ذلك تم قفل باب الاستثناءات نهائيًا.



ولفت إلى أن هناك 6 وزراء اجتمعوا، من أجل صدور هذا القرار، وأن المصانع غير الملتزمة، بتنفيذ القرار برفع المرتبات لـ 3500 جنيه، على العاملين بها الذهاب لـ وزارة العدل.



وأوضح أن الغرامة تتعدد لعدد العاملين، وقد يصل الأمر لـ الإغلاق، معلقًا :" لا يجوز صدور القرارات وتوصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض الشركات لا تنفذ".



