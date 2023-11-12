بمعالج كوالكوم جبار وبطارية كبيرة.. سامسونج تطلق رسميًا Galaxy M44

أطلقت شركة سامسونج رسميًا هاتفها المميز والمخصص للفئة المتوسطة Galaxy M44، وذلك لسوقها المحلية في كوريا الجنوبية حيث صدر الهاتف هناك تحت اسم Galaxy Jump 3، حيث من المقرر أن يشهد الهاتف إطلاقاً في معظم الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy M44 حصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.58 بوصة، مع دقة 1080 × 2408 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M44 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M44 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، و ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy M44 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع وزن 216 جرامًا، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل للأندرويد.