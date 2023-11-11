محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

شارك الفنان محمود حميدة، في الفعالية التى نظمتها نقابة الصحفيين بعنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين".

وألقي حميدة، قصيدة من قصائد الشاعر الكبير الراحل (فؤاد حداد ) كاتب وشاعر مصري من ابرز المواطنين المدافعين عن القضية الفلسطينية في منتصف القرن العشرين، في وجود تأثر كبير وبكاء بعض الحاضرين تأثراً بالقصيدة والأحداث التي تمر بها غزة الأن.

ونظمت نقابة الصحفيين فاعلية تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين" بمقر النقابة.



وتضمن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.



ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

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