عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة غير مسبوقة.. رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

رئيس ريال مدريد
رئيس ريال مدريد

قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن دوري السوبر الأوروبي يمكن أن يكون بداية "حقبة جديدة لصالح كرة القدم".

 

كان ريال مدريد واحدا من 12 عضوا مؤسسا لمسابقة أوروبية جديدة مقترحة تم إطلاقها وفشلت بعد ذلك خلال 72 ساعة فوضوية في أبريل 2021.

 

بعد تحدي من منظمي الدوري الممتاز، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ديسمبر 2022، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي الملزم، الذي كان من المتوقع أصلاً أن يصدر في مارس،  في ديسمبر.

 

وحافظ ريال مدريد، إلى جانب غريمه في الدوري الإسباني برشلونة، باستمرار على دعمهما للمشروع طوال الوقت، حيث استغل بيريز الاجتماع العام السنوي للنادي للقيام بذلك مرة أخرى بالإضافة إلى انتقاد الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعبة الأوروبية.

 

ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

 

وأضاف بيريز "كرة القدم تعاني من أزمة مؤسسية غير مسبوقة. على كافة المستويات، سواء في إسبانيا أو في أوروبا. المشكلة الرئيسية هي أن هناك سلسلة من المديرين الذين يتصرفون دون التفكير في الجماهير. وسنواصل العمل حتى تتمكن كرة القدم مرة أخرى من إلهام أكبر عدد من المشجعين حول العالم".

 

وأوضح: "كرة القدم الأوروبية ليست ملكا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كرة القدم الإسبانية ليست ملكا لرئيس الدوري الإسباني. كرة القدم ليست حكرا على أحد، لأن كرة القدم ملك للجميع. الهدف من الدوري الممتاز واضح للغاية: تقديم أفضل منافسة ممكنة للأندية.

 

وقال "نحن بحاجة إلى أن نفرض، مرة واحدة وإلى الأبد، أقصى قدر من الاحترام لقواعد اللعب المالي النظيف. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى هياكل حوكمة مؤسسية شفافة وحديثة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين وتخضع لمبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي".

 

وقال عن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية: "يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المسابقات بنفس الطريقة التي كان عليها قبل 30 عاما. بدون ابتكار، بدون تحديث، بدون شفافية، بدون تقريب المنافسة من الجماهير".

 

"لقد رأينا العديد من الأمثلة حيث أفلست الشركات الكبيرة التي بدت لا تقهر في قطاعاتها لأنها لم تعرف كيفية التحديث والتكيف مع العصر".

 

وأضاف: "لذلك نأمل أنه في 21 ديسمبر، عندما نستمع إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية، سيكون ذلك بمثابة بداية حقبة جديدة لصالح كرة القدم".

 

وتتكون المنافسة المقترحة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وليفربول وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

 

ومع ذلك، انسحبت الأندية التسعة الأولى بعد تلقيها ردود فعل عنيفة من السياسيين والمذيعين والنقاد والمدربين، بينما صمدت فرق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

 

وأكد يوفنتوس عزمه على الانسحاب من أي خطط مستقبلية في يونيو من هذا العام.

5 نقاط.. جيرونا يبتعد بصدارة الدوري الإسباني عن ريال مدريد

قمة الجولة.. موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية

 

وفي غضون ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية لعام 2023 بالإجماع عمليا على تمديد التفويض الممنوح لمجلس إدارة النادي بالاستدانة من أجل تمويل الأشغال في ملعب سانتياجو برنابيو، كما تم تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية إلى "مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية" رسميا. وكانت نتيجة التصويت الذي شارك فيه 1632 عضواً: 1569 صوتا بالموافقة، 25 صوتا ضد و 38 امتناع عن التصويت، أي أن 96.13% من الأصوات كانت مؤيدة.

 

 

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في كلمته: "إن التحولات التي يشهدها ملعب سانتياجو برنابيو هي نقطة الانطلاق نحو مستقبلنا. لقد تم صياغة تاريخ ريال مدريد في هذا الملعب العالمي لكرة القدم. إنه فخر لكل المدريديسمو. إنه جزء من حياتنا. وسيكون أقوى حليف لنا لتحقيق كل أحلامنا. ملعب سانتياجو برنابيو الجديد سيغير تاريخ ريال مدريد. لقد رأينا الفخر الذي يثيره لدى كل المدريديسمو ونحن نكاد نلامس ذروة الحلم الذي سيحدد مصيرنا".

 

 

وتابع "يجب أن نضع في اعتبارنا أن كل ما نقوم به هو نتاج جهودنا وتضحياتنا. لقد كان هذا هو الحال دائما طوال 121 عاماً من تاريخنا. هذا المشروع، وهو أحد أهم المشاريع في أوروبا في الوقت الحالي وأحد أصعبها، هو أيضاً رمزٌ لوحدتنا وقوتنا".

 

 إعادة تصميم طموحة

 وتابع "يجب علينا جميعاً تثمين الجهود الذي بذلناها للوصول إلى هذا الهدف. علينا أن ندرك الظروف الصعبة التي اضطررنا لمواجهتها في هذا التحدي الهائل. ومن أجل كل هذا، كان علينا القيام بإصلاحات هي الأكثر طموحاً لملعب سانتياجو برنابيو في خضم واحدة من أسوأ الظروف التاريخية في الاقتصاد العالمي، والتي كان لها تأثير خاص للغاية على قطاع البناء والتشييد، ما جعل التحدي أكثر تعقيداً وأخّر مدة إنجازه".

 

 

 وأشار إلى أن "كل هذه الأحداث غير المتوقعة تعني زيادة في ميزانية العمل. لكن الميزانية زادت أيضاً لأنه تم تنفيذ إجراءات جديدة لم يتم التخطيط لها في البداية، وكل ذلك من أجل زيادة الدخل وتحسين النتيجة النهائية للاستثمار. باختصار، فإن الهدف من ذلك كله هو جعل ملعبنا أكثر إنتاجية".

 

 تمويل ذاتي لريال مدريد 

وقال "من أجل مواجهة كل هذه الاستثمارات والنفقات الإضافية، قررنا تمويل أنفسنا على المدى الطويل حتى لا نضطر إلى التأثير على النشاط والرصيد المالي الممتاز للنادي على المدى القصير. ميزانية هذه الاستثمارات الجديدة تبلغ 370 مليون يورو و، بفضل الملاءة المالية التي يتمتع بها ريال مدريد، يسمح لنا ذلك بالتمويل في ظل ظروف مواتية للغاية، حيث حصلنا على تصنيف A-، أي ما يعادل تصنيف مملكة إسبانيا".

ريال مدريد فلورنتينو بيريز كرة القدم الدوري الممتاز محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

موضوعات متعلقة

5 نقاط.. جيرونا يبتعد بصدارة الدوري الإسباني عن ريال مدريد

نادٍ إسباني ينشر فيديو مثيرا لـ محمد رمضان بسبب ريال مدريد

ريال مدريد يعلن إصابة حارس المرمي كيبا في العضلة الضامه بالفخذ الأيمن

رسميا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد فينيسيوس حتى 2027

ترشيحاتنا

أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

تيار الاستقلال الفلسطيني: عدد الشهداء بلغ 25 ألفا.. فيديو

فرصة.. سيات أرونا بخصم 70% وبدون جمارك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة الرياض

قناة عبرية: معظم الأسرى لدى حماس محتجزون في جنوب غزة وليس شمالها

غياب نجمه.. ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام فالنسيا في قمة الدوري الإسباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ