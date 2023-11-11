أزمة غير مسبوقة.. رئيس ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قال رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إن دوري السوبر الأوروبي يمكن أن يكون بداية "حقبة جديدة لصالح كرة القدم".

كان ريال مدريد واحدا من 12 عضوا مؤسسا لمسابقة أوروبية جديدة مقترحة تم إطلاقها وفشلت بعد ذلك خلال 72 ساعة فوضوية في أبريل 2021.

بعد تحدي من منظمي الدوري الممتاز، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في ديسمبر 2022، ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي الملزم، الذي كان من المتوقع أصلاً أن يصدر في مارس، في ديسمبر.

وحافظ ريال مدريد، إلى جانب غريمه في الدوري الإسباني برشلونة، باستمرار على دعمهما للمشروع طوال الوقت، حيث استغل بيريز الاجتماع العام السنوي للنادي للقيام بذلك مرة أخرى بالإضافة إلى انتقاد الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للعبة الأوروبية.

ريال مدريد يفتح النار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وأضاف بيريز "كرة القدم تعاني من أزمة مؤسسية غير مسبوقة. على كافة المستويات، سواء في إسبانيا أو في أوروبا. المشكلة الرئيسية هي أن هناك سلسلة من المديرين الذين يتصرفون دون التفكير في الجماهير. وسنواصل العمل حتى تتمكن كرة القدم مرة أخرى من إلهام أكبر عدد من المشجعين حول العالم".

وأوضح: "كرة القدم الأوروبية ليست ملكا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كرة القدم الإسبانية ليست ملكا لرئيس الدوري الإسباني. كرة القدم ليست حكرا على أحد، لأن كرة القدم ملك للجميع. الهدف من الدوري الممتاز واضح للغاية: تقديم أفضل منافسة ممكنة للأندية.

وقال "نحن بحاجة إلى أن نفرض، مرة واحدة وإلى الأبد، أقصى قدر من الاحترام لقواعد اللعب المالي النظيف. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى هياكل حوكمة مؤسسية شفافة وحديثة تتناسب مع القرن الحادي والعشرين وتخضع لمبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي".

وقال عن الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية: "يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المسابقات بنفس الطريقة التي كان عليها قبل 30 عاما. بدون ابتكار، بدون تحديث، بدون شفافية، بدون تقريب المنافسة من الجماهير".

"لقد رأينا العديد من الأمثلة حيث أفلست الشركات الكبيرة التي بدت لا تقهر في قطاعاتها لأنها لم تعرف كيفية التحديث والتكيف مع العصر".

وأضاف: "لذلك نأمل أنه في 21 ديسمبر، عندما نستمع إلى قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه القضية، سيكون ذلك بمثابة بداية حقبة جديدة لصالح كرة القدم".

وتتكون المنافسة المقترحة من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير وليفربول وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد.

ومع ذلك، انسحبت الأندية التسعة الأولى بعد تلقيها ردود فعل عنيفة من السياسيين والمذيعين والنقاد والمدربين، بينما صمدت فرق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وأكد يوفنتوس عزمه على الانسحاب من أي خطط مستقبلية في يونيو من هذا العام.

مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية

وفي غضون ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية لعام 2023 بالإجماع عمليا على تمديد التفويض الممنوح لمجلس إدارة النادي بالاستدانة من أجل تمويل الأشغال في ملعب سانتياجو برنابيو، كما تم تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية إلى "مدينة فلورنتينو بيريز الرياضية" رسميا. وكانت نتيجة التصويت الذي شارك فيه 1632 عضواً: 1569 صوتا بالموافقة، 25 صوتا ضد و 38 امتناع عن التصويت، أي أن 96.13% من الأصوات كانت مؤيدة.

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، في كلمته: "إن التحولات التي يشهدها ملعب سانتياجو برنابيو هي نقطة الانطلاق نحو مستقبلنا. لقد تم صياغة تاريخ ريال مدريد في هذا الملعب العالمي لكرة القدم. إنه فخر لكل المدريديسمو. إنه جزء من حياتنا. وسيكون أقوى حليف لنا لتحقيق كل أحلامنا. ملعب سانتياجو برنابيو الجديد سيغير تاريخ ريال مدريد. لقد رأينا الفخر الذي يثيره لدى كل المدريديسمو ونحن نكاد نلامس ذروة الحلم الذي سيحدد مصيرنا".

وتابع "يجب أن نضع في اعتبارنا أن كل ما نقوم به هو نتاج جهودنا وتضحياتنا. لقد كان هذا هو الحال دائما طوال 121 عاماً من تاريخنا. هذا المشروع، وهو أحد أهم المشاريع في أوروبا في الوقت الحالي وأحد أصعبها، هو أيضاً رمزٌ لوحدتنا وقوتنا".

إعادة تصميم طموحة

وتابع "يجب علينا جميعاً تثمين الجهود الذي بذلناها للوصول إلى هذا الهدف. علينا أن ندرك الظروف الصعبة التي اضطررنا لمواجهتها في هذا التحدي الهائل. ومن أجل كل هذا، كان علينا القيام بإصلاحات هي الأكثر طموحاً لملعب سانتياجو برنابيو في خضم واحدة من أسوأ الظروف التاريخية في الاقتصاد العالمي، والتي كان لها تأثير خاص للغاية على قطاع البناء والتشييد، ما جعل التحدي أكثر تعقيداً وأخّر مدة إنجازه".

وأشار إلى أن "كل هذه الأحداث غير المتوقعة تعني زيادة في ميزانية العمل. لكن الميزانية زادت أيضاً لأنه تم تنفيذ إجراءات جديدة لم يتم التخطيط لها في البداية، وكل ذلك من أجل زيادة الدخل وتحسين النتيجة النهائية للاستثمار. باختصار، فإن الهدف من ذلك كله هو جعل ملعبنا أكثر إنتاجية".

تمويل ذاتي لريال مدريد

وقال "من أجل مواجهة كل هذه الاستثمارات والنفقات الإضافية، قررنا تمويل أنفسنا على المدى الطويل حتى لا نضطر إلى التأثير على النشاط والرصيد المالي الممتاز للنادي على المدى القصير. ميزانية هذه الاستثمارات الجديدة تبلغ 370 مليون يورو و، بفضل الملاءة المالية التي يتمتع بها ريال مدريد، يسمح لنا ذلك بالتمويل في ظل ظروف مواتية للغاية، حيث حصلنا على تصنيف A-، أي ما يعادل تصنيف مملكة إسبانيا".